Presentazione Sacro Queer di Nichi Vendola a Maglie

"Introduzione al sacro queer" di Nichi Vendola a Maglie. L'ARCI Biblioteca di Sarajevo, nell'ambito del progetto INTENSAMENTE, continua il suo percorso di riflessione sui temi contemporanei attraverso incontri con autori e artisti. La presentazione della raccolta di Vendola offre un'opportunitĂ preziosa per esplorare le connessioni tra identitĂ , spiritualitĂ e societĂ .

Da tempo ARCI Biblioteca di Sarajevo nell'ambito del suo percorso INTENSAMENTE avviato qualche anno fa, tramite l'incontro con autori e artisti, spinge alla riflessione sui temi che investono la societĂ moderna. L'incontro con Nichi Vendola in occasione della presentazione della sua raccolta di.

Minitour salentino per Nichi Vendola che sarà oggi (giovedì 15 maggio) a Maglie e domani (venerdì 16 maggio) a Lecce per presentare ...

L'appuntamento è per giovedì 15 maggio 2025 alle 18,30 presso il Museo Archeoindustriale MAITO di Maglie in via Giacomo Matteotti. Il dialogo tra l'autore Nichi Vendola e Pupa De Maggio sarà ...

All’ex convitto Palmieri Nichi Vendola presenta “Sacro Queer”

È questo l'elemento che caratterizza "Sacro Queer", la raccolta di poesie firmata da Nichi Vendola, che verrà presentata a Lecce venerdì 16 maggio, alle 18.30, presso il teatrino dell'ex Convitto ...