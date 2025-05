Presentato il progetto di Allianz ‘Sognando Milano Cortina 2026’

MILANO (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, presso la Torre Allianz a Milano, il progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti “, insieme ai sei atleti olimpici e paralimpici che saranno gli Ambassador della compagnia in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che il prossimo anno si svolgeranno in Italia. “Il nostro obiettivo è mandare un segnale molto chiaro – ha dichiarato l’amministratore delegato Giacomo Campora -. Allianz è partner olimpico e paralimpico mondiale, non puntiamo su uno o due campioni, non puntiamo su un nome famoso, ma su tanti atleti che rappresentano le speranze del movimento. L’obiettivo è conoscere i loro sogni, per accompagnare questa grandissima epopea che vedrà il nostro Paese protagonista”. Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz ha aggiunto: “Oggi abbiamo raccontato i sogni dei nostri Ambassador, sogni che hanno una data di inizio, febbraio 2026. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

