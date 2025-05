Presentati al Teatro Galli di Rimini i contenuti del Meeting 2025

Oggi al Teatro Galli di Rimini si è tenuto l'evento "Anteprima Meeting", dove sono stati svelati i contenuti del Meeting 2025. In programma dal 22 al 27 agosto, l'edizione di quest'anno presenterà mostre, spettacoli, il Villaggio ragazzi e lo Sport Village, promettendo un'esperienza ricca di eventi e attività per tutti.

Roma, 15 mag. (askanews) – Il Meeting 2025 è alle porte! Con l’evento “Anteprima Meeting” che si è svolto oggi a partire dalle 18 al Teatro Galli di Rimini, sono state presentate le mostre, gli spettacoli, il Villaggio ragazzi e lo Sport Village dell’edizione 2025, che si svolgerà dal 22 al 27 agosto con il titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. All’evento sono intervenuti Alessandro Banfi, giornalista, autore e conduttore televisivo, Letizia Bardazzi, presidente dell’Associazione italiana Centri culturali, Matteo Severgnini, rettore della Scuola “Regina Mundi” di Milano, Moreno Maresi, fondatore e vicepresidente di Rinascita Basket Rimini, Chiara Locatelli, pediatra neonatologa all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna e sul lato musicale i cantautori Martino Chieffo e Luca Fol, ma soprattutto il performer internazionale, scrittore, direttore di teatro e produttore Jared McNeill. 🔗Leggi su Ildenaro.it

