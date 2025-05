Arezzo, 15 maggio 2025 – Presentata la prima edizione del Premio Polimnia #workingwomen, la cerimonia si terrà venerdì 16 maggio alle 21 a Cortona, nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino. Il premio vuole mettere in risalto la peculiarità delle donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive di emergere nel mondo dell’imprenditoria, nelle arti e nei mestieri, nella scienza e nello sport. Polimnia #workingwomen è un premio per riconoscere il loro talento; l’obiettivo è quello di premiare tutte coloro che si battono per la parità di genere, l’affermazione dei diritti all’interno della società e per la creazione di una cultura dell’uguaglianza, della tutela e promozione sociale, politica, culturale ed economica delle donne, in Italia e all’estero. «Accogliamo con grande piacere la prima edizione del Premio Polimnia e tutte le personalità che riceveranno il riconoscimento - dichiara il sindaco Luciano Meoni - Cortona è città d’arte e città dell’accoglienza. 🔗Leggi su Lanazione.it

