Premi | studenti del ‘Galilei-Pacinotti’ vincono il concorso Ambasciatori d’Europa

Pisa, 15 maggio 2025 – Lo scorso 14 maggio alcuni studenti della classe 2B AFM dell’I.T.E. ‘Pacinotti’ di Pisa, rappresentato dalla dirigente professoressa Gabriella Giuliani, coordinati dalla professoressa Maria Rosaria Carbone, si sono classificati vincitori del “ Concorso Ambasciatori d’Europa 2025 – L’Unione Europea come progetto di pace ” bandito dall’AEDE (Association Europeenne Des Enseignants). Il concorso è un invito ai giovani a pensare all’Europa come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative, facendo loro prendere consapevolezza dei valori di pace e cooperazione dell’Unione Europea e comprendere cosa significhi concretamente essere cittadini europei oggi e nel futuro, in un momento storico in cui guerre e ostilità sono all’ordine del giorno. Gli studenti che hanno ricevuto l’attestato di ‘Ambasciatore d’Europa 2025” sono: Giulia Novi, che ha scritto una relazione scrupolosa e sistematica tesa all’analisi degli obiettivi del progetto di pace europeo, dell’impatto delle attività dell’Unione, delle sfide affrontate e da affrontare, delle criticità sopravvenute e delle prospettive future; Alessandro Amaronessi, Nicola Bravetti, Luca Fontana, Pietro Martino, Geri Musta, Giovanni Rota, che hanno realizzato insieme con impegno e creatività un video in cui individuano la pace non come un obiettivo da raggiungere una volta per tutte, ma come un traguardo da proteggere ogni giorno. 🔗Leggi su Lanazione.it

