Rubano una carta di credito e prelevano soldi al bancomat. Due giovani donne, inchiodate dalle telecamere, sono state denunciate dal commissariato. Dopo una meticolosa indagine della polizia, sono state identificate due donne di 22 e 23 anni, responsabili di furto aggravato in un negozio del centro cittadino e dell'utilizzo di una delle carte di credito trafugate. Le due giovani, pregiudicate per reati contro il patrimonio, utilizzavano un modus operandi giĂ consolidato in altre circostanze: entravano nel negozio, distraevano la titolare e dalla borsa prelevavano soldi, documenti e carte di credito, per poi uscire con una scusa. Dopo il furto, le donne si recavano in una banca di Massa, e con le carte di credito rubate prelevavano un'ingente somma di denaro contante al bancomat. Gli investigatori della polizia, a seguito della denuncia della vittima, acquisivano immediatamente numerosi filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso dell'attivitĂ commerciale e dal sistema di video-sorveglianza Comunale, riuscendo a ricostruire quanto accaduto.

© Lanazione.it - Prelievi con le carte rubate . Ladre inchiodate dai video