Preghiera della sera 15 Maggio 2025 | Guidami con la Tua misericordia

In questa sera del 15 maggio 2025, rivolgiamo il nostro cuore a Dio con la preghiera "Guidami con la tua misericordia". Meditiamo sulle esperienze vissute nella giornata, rendendo grazie per le persone incontrate e per le innumerevoli grazie ricevute, anche quelle invisibili. Che la Sua luce ci guidi nel cammino della vita.

“Guidami con la tua misericordia”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa. L'articolo Preghiera della sera 15 Maggio 2025: “Guidami con la Tua misericordia” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 Maggio 2025: “Guidami con la Tua misericordia”

