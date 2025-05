Preghiera del mattino del 15 Maggio 2025 | Aiutami a fare la Tua volontà

Il 15 maggio 2025, in questo giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, ci uniamo in preghiera per dedicare la nostra giornata al Signore. Con umile fede, chiediamo aiuto per compiere la Sua volontà, invocando la presenza di Cristo nel nostro cammino. Iniziamo insieme con la preghiera di Sant'Ignazio di Loyola, cercando conforto e guida.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo Preghiera del mattino del 15 Maggio 2025: “Aiutami a fare la Tua volontà” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 15 Maggio 2025: “Aiutami a fare la Tua volontà”

