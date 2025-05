Precompilata 730 2025 modifica e invio da oggi 15 maggio | come consultarla e scaricarla

A partire da oggi, 15 maggio, è possibile modificare, accettare e inviare la dichiarazione precompilata 730/2025. La documentazione, disponibile online dal 30 aprile sul sito delle Entrate, fino ad ora era accessibile solo per consultazione e download. Nei prossimi paragrafi spiegheremo come procedere per effettuare le modifiche e completare l'invio.

Dal pomeriggio di oggi 15 maggio si può modificare, accettare e inviare la precompilata 7302025. La dichiarazione era stata messa online lo scorso 30 aprile sul sito delle Entrate. Ma finora si poteva solo consultare e scaricare (secondo la procedura che riportiamo nei prossimi paragrafi). Ora, non solo tutti possono visualizzare direttamente il proprio 730 precompilato online, preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche a pportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730. Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 7302025. E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. 🔗Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Precompilata 730/2025, modifica e invio da oggi 15 maggio: come consultarla e scaricarla

