Pozzolo espulso da FdI il retroscena | Ecco il vero motivo

Emanuele Pozzolo è stato ufficialmente espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. La decisione, presa all’unanimità dal direttivo del gruppo, segna la conclusione di una complessa vicenda giudiziaria e politica, le cui dinamiche e motivazioni stanno suscitando un acceso dibattito nel panorama politico italiano. Scopriamo i dettagli di questo sorprendente epilogo.

È arrivata l’espulsione ufficiale di Emanuele Pozzolo dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. La decisione è stata presa all’unanimità dal direttivo del gruppo, come riportato dal quotidiano Il Foglio, e rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria e politica che ha messo in difficoltà il partito guidato da Giorgia Meloni sin dalla notte di Capodanno 2024. Leggi anche: Pozzolo espulso da FdI, la decisione del gruppo direttivo dopo il caso degli spari a Capodanno Durante una festa organizzata nei locali della pro loco di Rosazza, un piccolo comune del Biellese, è partito un colpo di pistola che ha ferito alla gamba un uomo di 31 anni, Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch’egli presente all’evento. L’arma da cui è stato esploso il colpo, un mini revolver, è risultata intestata proprio al deputato Pozzolo, all’epoca regolarmente eletto tra le fila del partito della premier. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pozzolo espulso da FdI, il retroscena: “Ecco il vero motivo”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pozzolo espulso da FdI dopo le dichiarazioni a Report, la stoccata a Delmastro: "Sommerso da fango, altri no"

Riporta virgilio.it: Il 14 maggio 2025 Emanuele Pozzolo è stato espulso da Fdi, in un'intervista chiama in causa il sottosegretario Andrea Delmastro e accusa il partito ...

FdI, Pozzolo espulso per lo sparo di Capodanno: "Bullismo politico, altri intoccabili"

Secondo affaritaliani.it: Si conclude dal punto di vista politico la vicenda legata al famoso sparo di Capodanno, quando durante una festa a Rosazza (Biella) per festeggiare l'arrivo del 2024, un colpo di pistola ferì Luca Cam ...

Pozzolo espulso da FdI, la decisione del gruppo direttivo dopo il caso degli spari a Capodanno

Riporta thesocialpost.it: Emanuele Pozzolo non fa più parte del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. La decisione, ufficializzata in queste ore, è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUT L?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.