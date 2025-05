Potresti suggerirmi un itinerario in Italia con un budget 600 € per una settimana partendo da Roma? | così ChatGpt diventa organizzatrice di viaggi Ma è una cosa positiva?

Provando a interrogare un noto motore di ricerca sulla possibilità di prenotare un viaggio con Chat GPT, le proposte suggerite annoverano tra i primi risultati il software sviluppato da OpenAI come Travel Booking Assistant programmato “ to plan your perfect trip ”. Probabilmente non ci saremmo mai aspettati di poter inserire tra i mestieri maggiormente minacciati dall’intelligenza artificiale quello dell’agente di viaggio, ma l’utilizzo della piattaforma citata o simili dimostrano la diffusione di questo comportamento di consumo che inevitabilmente plasmerà il futuro del mondo travelling. L’AI si propone per generare l’itinerario perfetto secondo gusti e anche esigenze di ogni utilizzatore, dagli appassionati di storia a chi mira a scoprire le peculiarità del mondo culinario. Triangolazioni per verificare la disponibilità di hotel, alloggi o altri tipi di sistemazioni, disponibilità dei mezzi di trasporto, affitto di attrezzature, consigli professionali di agenzie di viaggi e affettivi di amici che hanno viaggiato negli stessi posti. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Potresti suggerirmi un itinerario in Italia, con un budget 600 € per una settimana, partendo da Roma?”: così ChatGpt diventa organizzatrice di viaggi. Ma è una cosa positiva?

