Poste Italiane taglia i portalettere nel centro di via Buttaro i sindacati | Ricadute pesanti su città e hinterland

Poste Italiane annuncia una significativa riduzione del personale nel centro di recapito di via Buttaro a Bergamo. Dal 28 maggio, i 47 portalettere scenderanno a 33, suscitando preoccupazioni tra i sindacati per le pesanti ricadute sul servizio di consegna nella città e nei Comuni dell'hinterland, come Orio al Serio e Grassobbio.

Dal 28 maggio Poste Italiane ridurrà drasticamente il numero dei postini al lavoro nel centro di recapito di via Buttaro a Bergamo. Gli attuali 47 portalettere saranno ridotti a 33, con conseguenze pesanti sul servizio nelle vie della città e nei Comuni dell’Hinterland: Orio al Serio, Grassobbio, Azzano San Paolo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Ranica e Villa di Serio. “I postini dovranno coprire territori più ampi – spiega Alessandro Esposito, Slc Cgil Bergamo – con maggiori distanze da percorrere e volumi di lavoro in aumento, in un contesto già reso difficile dalla distribuzione a giorni alterni. Poste continua a dichiarare che la corrispondenza cartacea è in calo, ma quasi tutti i prodotti oggi richiedono tracciatura via palmare e gestione delle raccomandate. Un’organizzazione così ridotta solleva inevitabili preoccupazioni anche sul piano della sicurezza psicofisica per chi lavora”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Poste Italiane taglia i portalettere nel centro di via Buttaro, i sindacati: “Ricadute pesanti su città e hinterland”

