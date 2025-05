Poste Italiane cresce del 30 per cento il numero di pacchi consegnati in provincia

Poste Italiane segnala un significativo incremento del 30% nelle consegne di pacchi in provincia. Nei primi tre mesi del 2025, sono stati recapitati 77 milioni di pacchi, evidenziando un aumento dell'8,7% rispetto all'anno precedente. "Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione", sottolinea l'azienda, confermando l'impegno nel migliorare i propri servizi.

Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione nomina Giuseppe Lasco nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, riunitosi nella giornata di ieri sotto le presidenza di Silvia Maria Rovere, ha tra l’altro deliberato – su proposta dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che ha contestualmente rimesso la carica di Direttore Generale – il riassetto delle funzioni apicali di governo societario, nominando con decorrenza immediata Giuseppe Lasco, già Condirettore Generale, quale nuovo Direttore Generale della Società .