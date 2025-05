Post alluvione la Regione fa il punto dopo due anni | lavori per 27 miliardi La metà va per le strade

Negli ultimi due anni, dalla grande alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna sono stati programmati interventi per più di 2,7 miliardi di euro solo per la ricostruzione pubblica, di cui 490 milioni dedicati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza. Oltre duemila gli interventi sulla. 🔗Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Post alluvione, la Regione fa il punto dopo due anni: lavori per 2,7 miliardi. La metà va per le strade