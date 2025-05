Spesso si tende a consumare qualsiasi cibo – frutta compresa – in circostanze eccessive, e il tutto solo per evitare ogni tipo di spreco. Consumare cibo è una caratteristica normale per gli esseri umani però anche quando mangiamo bisogna fare molta attenzione e non bisogna esagerare, specialmente quando parliamo di consumare cibo in qualsiasi modo. L'articolo Posso mangiare la frutta dopo aver tolto la muffa? La risposta non lascia dubbi Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Posso mangiare la frutta dopo aver tolto la muffa? La risposta non lascia dubbi