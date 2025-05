Porsche affari e fatturato in ribasso Pesano le scarse vendite in Cina i dazi e l’elettrificazione

Porsche sta attraversando un periodo difficile, con il fatturato in ribasso a causa delle scarse vendite in Cina, dei dazi commerciali negli Stati Uniti e di insuccessi nella sua strategia di elettrificazione. Questi fattori stanno pesando pesantemente sulle performance del celebre costruttore tedesco, sollevando interrogativi sul futuro del marchio.

Non vanno affatto bene gli affari in casa Porsche. Il costruttore tedesco, infatti, sta affrontando una crisi crescente, generata dal crollo delle vendite in Cina, dall'impatto dei dazi sul business negli Stati Uniti e, soprattutto, originato dal fiasco della sua strategia di elettrificazione. Così, se poco più di un anno fa il costruttore aspirava a coprire l'80% delle sue vendite totali con modelli elettrici entro il 2030, ora la musica sembra decisamente cambiata: negli ultimi 14 mesi, Porsche ha pure sconfessato il target di vendere per il 50% vetture ibride ed elettriche entro quest'anno. E il 26 novembre scorso ha annunciato che avrebbe sviluppato nuovi modelli con motore a combustione interna. Non solo, Porsche ha pure rinviato l'introduzione delle 718 Boxster e Cayman elettriche e di un nuovo Suv di punta a tre file di posti.

