Preparati a un weekend indimenticabile dal 16 al 18 maggio 2025, quando San Terenziano di Gualdo Cattaneo ospiterà la 15esima edizione di Porchettiamo. La regina dello street food tornerà a far battere il cuore rosa d’Italia, offrendo un programma ricco di avventure gastronomiche e tradizioni locali, in un evento che celebra la porchetta e la cultura culinaria umbra.

Il cuore rosa d’Italia è pronto a battere ancora forte. Il cuore pulsante dell’Umbria più vera, San Terenziano di Gualdo Cattaneo, si prepara ad accogliere, dal 16 al 18 maggio, la 15esima edizione di Porchettiamo, l’evento che l’ha consacrata come la ‘Piazza delle Porchette’ e del cibo di strada. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Porchettiamo 2025, tre giorni con la regina dello street food: tutto il programma

