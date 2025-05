Poolside Skin il trend per scintillare e risplendere anche in ufficio

Poolside skin è il trend che porta il lusso dell’estate in ufficio, regalando un aspetto radioso e scintillante. Anche senza il sole, è possibile ottenere quel bagliore dorato grazie a prodotti pensati per illuminare l’epidermide. Scopri come ottenere l’effetto "poolside skin" e far brillare la tua bellezza in ogni occasione!

Nulla può eguagliare il bagliore naturale della pelle abbronzata e dorata dal sole, ma anche se l’estate deve ancora iniziare ci sono prodotti che vengono in aiuto per regalare all’epidermide quel luccichio donato da salsedine e goccioline d’acqua, l’effetto “ poolside skin “. Poolside skin, la pelle “da bordo piscina”. Il trend della “poolside skin”, la pelle da bordo piscina, è già stato abbracciato da numerose celebrity su red carpet e durante eventi ad alto tasso glamour. L’obiettivo è sfoggiare una pelle liscia effetto bagnato, lucida, scintillante e sensuale, con un colorito dorato che brilla sotto il sole. GUARDA LE FOTO I migliori autoabbronzanti per una pelle naturalmente luminosa e sana tutto l’anno. L’ispirazione arriva dalla glass skin, la pelle del viso effetto vetro arrivata direttamente dalla Corea. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Poolside Skin, il trend per scintillare e risplendere anche in ufficio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Poolside Skin, il trend per scintillare e risplendere anche in ufficio

Si legge su amica.it: La “poolside skin” è il trend che vuole la pelle brillante ed effetto bagnato, come appena usciti dalla piscina. Il video di Amica.it ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Svelato pacchetto skin Klassic MK Movie per Mortal Kombat 11

Svelato il nuovo pacchetto skin di Mortal Kombat 11 ispirato al film originale del 1995 Ora disponibile, il pacchetto skin Klassic MK Movie include voci e fattezze degli attori Christopher Lambert, Linden Ashby e Bridgette Wilson-Sampras Warner Bros.