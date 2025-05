Pontinia in Fiore | tre giorni di florovivaismo e intrattenimento

Pontinia in Fiore: tre giorni dedicati al florovivaismo e all'intrattenimento! Dal 16 al 18 maggio, il Parco del Cinquantenario si trasformerà in un'esplosione di colori e profumi, offrendo esposizioni, incontri e approfondimenti per appassionati di ogni età. Non perdere l'occasione di immergerti nella bellezza della natura!

Puntuale come ogni primavera, arriva anche la rassegna Pontinia in Fiore che propone al pubblico tre giorni di esposizioni, incontri e approfondimenti a tema florovivaistico. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio il Parco del Cinquantenario di Pontinia si animerà di una coloratissima mostra. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Pontinia in Fiore: tre giorni di florovivaismo e intrattenimento

“Pontinia in Fiore” 2025: un’edizione speciale per il 90° anniversario della città

Come scrive latinaquotidiano.it: Dal 16 al 18 maggio, Pontinia celebra il 90° anniversario della città con la 16esima edizione di "Pontinia in Fiore", una mostra mercato florovivaistica che promuove l’eccellenza locale e il floroviva ...

