Ancora sangue e violenza nelle strade di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 maggio, una banale lite per motivi di viabilità si è trasformata in una brutale aggressione a colpi di coltello. L’episodio è avvenuto a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale della città. La vittima, un uomo di 30 anni, è ricoverata in codice . L'articolo Ponticelli. Lite per viabilità finisce nel sangue: 30enne ridotto in fin di vita Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it

