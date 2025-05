Ponte umanitario da Gaza | due giovanissimi trasferiti al Sant' Orsola

Nella notte, un C130 dell’Aeronautica Militare ha portato a Milano Linate due giovanissimi palestinesi, affetti da gravi patologie, provenienti dalla Striscia di Gaza. Questo ponte umanitario si inserisce in un contesto di conflitto in corso, mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu continua a dichiarare l'inesorabile prosecuzione delle operazioni nella regione.

Sono atterrati nella notte all'aeroporto di Milano Linate a bordo di un C130 dell'Aeronautica Militare due giovanissimi palestinesi affetti da gravi patologie, provenienti dalla Striscia di Gaza, dove il conflitto no accenna a terminare, anzi, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha.

L'IDF chiede di evacuare a Gaza 4 scuole, l'ospedale al-Shifa e l'Università islamica

Due velivoli C-130J dell'Aeronautica Militare sono in volo per l'Italia con a bordo 14 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati

Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa. Oltre 14mila bambini colpiti da grave malnutrizione

Gaza, UE "Israele revochi immediatamente il blocco agli aiuti"

L' Unione europea "ribadisce il suo appello urgente a Israele affinché revochi immediatamente il blocco su Gaza. Tonnellate di aiuti, che rappresentano scorte per 3 me

Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombarda mento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.