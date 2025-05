Ponte sul Tronto Lavori entro un anno sopralluogo al cantiere | In arrivo due rotatorie

Uno tra i cantieri più importanti della città sta davvero per prendere il via. Si tratta della realizzazione del nuovo ponte sul Tronto, che collegherà Monticelli alla zona Castagneti. L’ultimazione dell’intervento è prevista per i primi mesi del 2026, per un costo complessivo di 6,4 milioni di euro. Sulla carta, infatti, il viadotto dovrà concludersi entro massimo 452 giorni, ovvero un anno e tre mesi: tempistica, questa, che consentirebbe di rispettare appieno il cronoprogramma inizialmente stabilito. Martedì c’è stato il sopralluogo, in via del Commercio, da parte dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha visionato il progetto e discusso dei lavori sia insieme ai progettisti che con il sindaco Marco Fioravanti. "Ringrazio Baldelli, che è venuto in città proprio per capire come si svolgerà l’intervento – spiega Fioravanti, che ha parlato del progetto durante l’ultimo consiglio comunale -. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

