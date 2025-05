Pomezia scoperta serra di marijuana indoor | arrestata una 56enne

Pomezia, 15 maggio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 56enne italiana, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno dei quotidiani posti di controllo effettuato in località Torvaianica, i militari hanno fermato una donna in transito, a bordo della sua autovettura; a seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto occultata all’interno di un barattolo di plastica, due involucri contenenti 6,5 grammi di marijuana. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione della donna, poco distante nel comune di Roma, dove i militari hanno rinvenuto nove piante di marijuana, stipate in una piccola “serra” regolarmente funzionante, coltivate all’interno di un locale adibito a magazzino, inoltre all’interno di un bidone industriale hanno rinvenuto ulteriori 4 chili di sostanza vegetale essiccata, tipo marijuana, oltre a bilancini e sostanze utili a concimare le piante. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it