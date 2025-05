Nuvole di polvere si addensano nel bel giardino del nido comunale Zaccherini Alvisi nell’omonima via. Per non parlare del pisolino dei bebè delle quattro sezioni sempre meno tranquillo a causa dei rumori. A provocare tutti questi problemi è il vicino del nido. Al di là del muro di cinta, peraltro non molto alto, c’è, infatti, il cantiere della Regione e di Fer per l’interramento della Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Una coabitazione difficile se non complicata. "Questa mattina (ieri, ndr), quando ho portato mia figlia al nido, in giardino c’era una nuvola di polvere cementizia", denuncia un papà che ha chiamato sia la Polizia locale sia l’Arpae segnalando il problema. "Sul cantiere non c’è neppure un abbattitore di polvere", osserva il genitore. Ovvero una sorta di ‘cannone’ che butta acqua in modo tale che non si alzi la polvere mentre i macchinari scavano o rompono il cemento. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polvere sul nido Alvisi: "Bisogna tutelare i bimbi"