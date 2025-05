polo le clarisse giochi d acqua in una danza

Un gioco d’acqua, potente e sensuale, pieno di magia e combattività tra due danzatori. È ’Water, Power, Space’, la prima delle due performance che l’attesissima Compagnia belga IreneK offrirà al pubblico domani alle 17 in occasione della rassegna ’ Respiri di Bellezza ’, promossa da Con.Cor.DACompagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse con il patrocinio di Comune di Grosseto e Le Mura di Grosseto e con il sostegno di Fondazione Cr Firenze. La grande danza internazionale arriva dunque al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con questa performance che nasce come un’interazione di due ballerini che incarnano l’acqua nella loro unità. Gli elementi si fondono o scorrono da soli, ognuno a modo suo, unico ed essenziale. Sulla sorgente, la sopravvivenza, l’esperienza. 🔗Leggi su Lanazione.it

