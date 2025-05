Politica in presa diretta al Polo di Novoli Studenti a confronto con gli eurodeputati

Domattina, al polo di Novoli, si terrà una mattinata di politica in presa diretta, un'importante occasione di confronto tra studenti e eurodeputati. A partire dalle 10:30, i giovani potranno porre domande agli europarlamentari sull'operato dell'Unione Europea, affrontando temi cruciali come la disinformazione. L'evento sarà anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Una mattinata di politica in presa diretta, una palestra di democrazia. Domattina, al polo di Novoli, ore 10,30, anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, l’incontro "What are EU doing? Le domande dei giovani agli europarlamentari tra disinformazione, autocrazie e difesa". Obiettivo: far dialogare le giovani generazioni con chi ci rappresenta a Bruxelles. L’iniziativa è promossa dalle scuole di Scienze politiche e Giurisprudenza dell’Università di Firenze, in collaborazione tra gli altri con gli Atenei di Siena e Pisa e l’Istituto universitario europeo. Presenti tre europarlamentari eletti nella circoscrizione Italia centro: Dario Nardella, Francesco Torselli e Ignazio Marino. A moderare il confronto sarà Cristina Privitera, vicedirettrice del nostro giornale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Politica in presa diretta al Polo di Novoli. Studenti a confronto con gli eurodeputati

Cosa riportano altre fonti

Politica in presa diretta al Polo di Novoli. Studenti a confronto con gli eurodeputati

Da lanazione.it: Una mattinata di politica in presa diretta, una palestra di democrazia. Domattina, al polo di Novoli, ore 10,30, anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio del Parlamento europeo in It ...

Presa diretta

Lo riporta libero.it: Quali sono stati gli argomenti trattati dalla prima edizione di Presa diretta? Trasmessa tra il 1° febbraio e il 9 marzo del 2009, i titoli delle puntate della prima edizione di Presa diretta sono già ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta Premier Conte al Senato : con pandemia Paese unito

"Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme" e la politica "ha ritrovato la sua missione".