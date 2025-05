Policlinico porte aperte in Allergologia per l' Angioedema Day | specialisti in campo per insegnarti a riconoscerlo

Sabato 17 maggio, il Policlinico di Messina apre le porte all'Angioedema Day, un evento dedicato alla sensibilizzazione sull'angioedema ereditario. Specialistici del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie del Sistema saranno presenti per insegnarti a riconoscerlo e approfondire il tema, contribuendo a informare l'opinione pubblica su questa patologia complessa.

Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'angioedema ereditario per saperne di più e imparare a riconoscerlo. È l'obiettivo dell'Angioedema Day a cui sabato 17 Maggio aderisce anche il Policlinico di Messina. Gli specialisti del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie del Sistema. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Policlinico, porte aperte in Allergologia per l'Angioedema Day: specialisti in campo per insegnarti a riconoscerlo

