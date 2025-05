Poker d’assi il Napoli chiude 4 colpi | così convince Conte

Il Napoli non si ferma alla lotta per lo scudetto e si tuffa nel calciomercato con quattro colpi in fase avanzata. La strategia è chiara: convincere Antonio Conte a rimanere. Mentre il futuro del tecnico salentino appassiona i tifosi, la domanda resta: resterà o se ne andrà? La nuova stagione promette sorprese.

Il Napoli va oltre la corsa scudetto e lavora già al calciomercato: quattro colpi in fase avanzata, è il modo per convincere Conte a restare Resta o va via? Anche se Conte dice che non è questa la domanda più gettonata dai tifosi, a Napoli il futuro del tecnico salentino tiene banco ormai da settimana. È dalla cessione di Kvaratskhelia, senza un adeguato sostituto, che si parla del presunto malumore dell’allenatore e della sua voglia di cambiare aria. Se andrà così o meno lo si capirà soltanto dopo Napoli-Cagliari, gara che chiuderà (salvo spareggio) il campionato e la lotta scudetto. Intanto però Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna non sono fermi con le mani in mano, ma lavorano già alla squadra del prossimo anno e lo fanno in maniera importante. Sarà un mercato da kolossal per i partenopei, forti dei 75 milioni della cessione di Kvara, di quelli che arriveranno per Osimhen e degli introiti della sicura partecipazione alla Champions League. 🔗Leggi su Sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Editoria: con “Poker d’assi” L’ambasciatore Domenico Vecchioni racconta le 4 spie che influenzarono il secondo conflitto mondiale

Da primapress.it: L’Ambasciatore Domenico Vecchioni ha pubblicato un nuovo libro dal titolo “Poker d’assi. Le 4 più grandi spie della 2a guerra mondiale” (Youcanprint, 2025) nel quale delinea le personalità e le ...

Primo poker d’assi per il festival Dromos

Lo riporta msn.com: e chiudono con lei il poker d’assi di nomi calati in anteprima quelli di Kurt Elling e gli Yellowjackets, in arrivo il 26 luglio per un omaggio ai mitici Weather Report; il cantante, produttore ...

Pronostico, Schedina Serie A sabato: poker di anticipi per la 35ª Giornata, con Napoli e Inter in campo

Scrive assopoker.com: La Schedina Serie A sabato prende forma con i 4 anticipi del 35^ turno e le quote sono scoppiettante nei nostri pronostici.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli - l'annuncio ufficiale

Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli, afferma. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli.