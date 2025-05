Sotto sequestro da parte della Dia di Napoli beni per tre milioni di euro a un pregiudicato ritenuto ai vertici della camorra di Poggiomarino. Beni per tre milioni di euro – tredici orologi, terreni e appartamenti tutti nel Napoletano (tra Striano, Terzigno e Poggiomarino) e quote sociali e beni aziendali di un’impresa per la somministrazione . 🔗Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Poggiomarino, beni per 3 milioni confiscati a boss della camorra