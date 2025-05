Obiettivi raggiunti, spesa ancora al palo. La Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Pnrr della Corte dei conti sul secondo semestre 2024 mostra che le 67 milestone e target in scadenza risultano tutti conseguiti, il che porta il tasso di avanzamento nel percorso complessivo al 54% (+11 punti rispetto al semestre precedente). Ma l’avanzamento finanziario “ stenta a mantenere il ritmo prefissato”. A fine 2024, il livello della spesa ha superato di poco i 63,9 miliardi: è “circa il 33% delle risorse del Piano e il 73% di quelle che erano programmate entro il 2024?. Poco rassicurante considerato che una proroga della scadenza del 30 giugno 2026 è considerata non modificabile dal ministro competente Tommaso Foti, nonostante la proposta ventilata da Giancarlo Giorgetti di estendere lo strumento di ripresa dalla pandemia oltre la sua scadenza per reperire fondi da destinare al potenziamento della base industriale della difesa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, la Corte dei Conti: “L’avanzamento finanziario stenta. A fine 2024 speso solo il 33% delle risorse”