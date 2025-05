Fitto dà un dispiacere a Giorgetti ma, per farsi “perdonare”, promette di spazzar via un (bel) po’ di burocrazia e di dare (più) ossigeno agli agricoltori. In realtà, ad amareggiare il titolare del Mef, più che l’ex collega oggi vicepresidente esecutivo Ue è stato il (solito) Valdis Dombrovskis, il lettone di ferro, il falco più . Pnrr, Fitto delude Giorgetti: “Non si va oltre il 2026” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it

