Pnrr e servizio idrico | Corte dei conti chiede coperture finanziarie per le riforme

La Corte dei conti, nella sua recente relazione semestrale sul Pnrr, esprime una valutazione positiva riguardo alle strategie adottate per il servizio idrico. Tuttavia, sottolinea l'importanza di garantire adeguate coperture finanziarie per le riforme, evidenziando la necessità di investimenti sostenibili nel settore delle politiche dell'acqua e del servizio idrico integrato.

Positiva la linea adottata nel Pnrr ma è necessario garantire le coperture finanziarie. Questa in sintesi la valutazione della Corte dei conti nella sua relazione semestrale sul Pnrr in un focus sulle politiche dell'acqua ed il servizio idrico integrato che costituisce uno dei settori oggetto di interventi specifici con due riforme e quattro linee di investimento, per un totale di circa 5,4 miliardi di risorse programmate. Per la Corte l'impostazione adottata dal Pnrr risulta coerente con la necessità di provare a risolvere le criticità strutturali che ancora limitano il pieno passaggio del settore ad una gestione maggiormente industriale; le priorità di intervento alla base sia delle riforme che degli investimenti risultano allineate alle problematiche principali del servizio idrico, nonché coerenti con i fabbisogni, infrastrutturali e riformatori, richiesti dal settore, e non ancora soddisfatti dai vari interventi normativi e regolatori finora susseguitisi.

Pnrr e servizio idrico: Corte dei conti chiede coperture finanziarie per le riforme

