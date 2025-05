Playoff Serie B Aglietti | Spezia favorito ma può esserci una sorpresa Vedo bene questa squadra

In vista dei playoff di Serie B, Alfredo Aglietti ha condiviso le sue impressioni sull'intensa competizione per l’unico posto promozionale disponibile. Sebbene lo Spezia paia la squadra favorita, Aglietti sottolinea la possibilità di sorprese, evidenziando come la classifica possa non essere l’unico fattore decisivo. La battaglia per la massima serie promette emozioni forti.

Playoff Serie B, le parole di Alfredo Aglietti sulla lotta per l’ultimo posto disponibile per la promozione nella massima serie Alfredo Aglietti ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei playoff Serie B che inizieranno a breve. SITUAZIONE PLAYOFF – «La posizione di classifica fa tanto. Spezia e Cremonese, dopo il tour de force finale, ora hanno più tempo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Playoff Serie B, Aglietti: «Spezia favorito, ma può esserci una sorpresa. Vedo bene questa squadra»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Playoff Serie B, Aglietti: «Spezia favorito, ma può esserci una sorpresa. Vedo bene questa squadra»

Scrive calcionews24.com: Playoff Serie B, le parole di Alfredo Aglietti sulla lotta per l’ultimo posto disponibile per la promozione nella massima serie Alfredo Aglietti ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei playoff Serie ...

Playoff Serie B, Aglietti: “Spezia favorito ma occhio alla Juve Stabia come sorpresa”

Segnala msn.com: Alfredo Aglietti ex allenatore di squadre come Verona, Chievo e Reggina. Ha indicato lo Spezia come favorito per i playoff di Serie B, elogiando anche la Cremonese e segnalando la Juve Stabia come pos ...

Serie B, Aglietti: “Playoff? Cremonese e Spezia favorite, ma occhio al Palermo”

Lo riporta msn.com: Alfredo Aglietti, ex allenatore del Brescia tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha discusso della Serie B. Il tecnico ha parlato dell'anno in cadetteria ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lecco-Foggia: Finale di Ritorno Playoff Serie C 2022-2023. Orario, Dove Guardarla in TV e Streaming

La finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022-2023 vedrà sfidarsi Lecco e Foggia, con una delle due squadre che otterrà la promozione in Serie B.