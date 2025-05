Playoff Serie B 2025 | regolamento date risultati

Con la stagione regolare della Serie B 2025 in fase di conclusione, si accende la corsa per l'ultimo posto disponibile in Serie A. Mentre Sassuolo e Pisa festeggiano le promozioni dirette, i playoff avranno un ruolo cruciale nel determinare quale squadra accompagnerà le due già promosse. Scopriamo quindi regolamento, date e risultati di questa entusiasmante fase finale.

Con la stagione regolare che volge al termine, la terza squadra promossa in Serie A sarà espressa dagli spareggi: playoff Serie B 2025 Se il Sassuolo (1°) e il Pisa (2°) hanno ottenuto la promozione diretta in Serie A, a due giornate dal termine della stagione regolare del Campionato di Serie B è arrivata l'ufficialità.

