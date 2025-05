Playoff Primavera Napoli-Renate | data e orario dei quarti di finale

Gli azzurrini del Napoli, allenati da Dario Rocco, si preparano ad affrontare il Renate nei quarti di finale dei playoff di Primavera 2. La partita, cruciale per la corsa alla promozione, si terrà il [data] alle [orario]. Un appuntamento da non perdere per sognare il passaggio in Primavera 1!

Gli azzurrini di Dario Rocco disputa i quarti di finale dei playoff per la promozione: ecco data e orario del match Napoli-Renate di Primavera 2 L’obiettivo è la promozione, non bisogna nascondersi. Sfumato l’accesso diretto in Primavera 1, il Napoli di Dario Rocco proverà a farcela attraverso i playoff che cominceranno in questo weekend. Gli azzurrini giocheranno in casa la prima gara secca contro il Renate, dopo aver terminato al terzo posto la regular season del girone B. La partita valida per i quarti di finale è stata calendarizzata a sabato 17 maggio alle ore 15:00, allo stadio Piccolo di Cercola. La vincente di questa sfida a Cercola affronterà una tra Como o Pescara. Gli altri accoppiamenti sono Virtus Entella-Ternana e Ascoli-Piacenza. Solo una lascerà la Primavera 2 e salirà di categoria. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Playoff Primavera, Napoli-Renate: data e orario dei quarti di finale

