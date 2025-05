Playoff di Serie C Atalanta Under 23-Audace Cerignola si giocherà al Gewiss Stadium

L'atteso playoff di Serie C tra l'Atalanta Under 23 e l'Audace Cerignola si svolgerà al Gewiss Stadium. I nerazzurri, guidati da Modesto, hanno superato il primo turno, conquistando un importante traguardo nella fase nazionale. La partita promette emozioni e un intenso confronto sul campo.

LA NOVITÀ. I nerazzurri di Modesto si sono qualificati al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Playoff di Serie C, Atalanta Under 23-Audace Cerignola si giocherà al Gewiss Stadium

Secondo ecodibergamo.it: L’Atalanta Under 23 si è qualificata, per la prima volta nella sua storia, al secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il sorteggio ha stabilito che l’avversaria sarà l’Audace ...

