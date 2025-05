Playoff Catanzaro-Cesena aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti del ' Ceravolo'

È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, in occasione del match Catanzaro – Cesena, valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B. L'incontro si terrà sabato 17 maggio alle ore 17:15. Non perdere l'opportunità di supportare la tua squadra!

Il Cesena comunica che è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, in vista del match Catanzaro – Cesena, valido per il turno preliminare dei playoff del campionato di B in programma sabato 17 maggio alle ore 17:15.

