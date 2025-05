Playoff B Interregionale | Italservice Loreto Pesaro e Bramante in cerca di vittorie decisive

I playoff per la promozione dalla B Interregionale entrano nel vivo coi match di ritorno del primo turno (quarti di finale) che già stasera possono emettere i primi verdetti. Dopo il debutto nello scorso fine settimana, si torna sul parquet stasera a campi invertiti e l’attenzione è in primo luogo sull’ Italservice Loreto Pesaro che dopo aver vinto garauno in casa (79-67) rende visita alla Logimatic Group Ozzano alle ore 21: arbitrano l’incontro Resca di Cento e De Rosa di Vallefoglia, si gioca nel palasport del Comune emiliano. In caso di successo il Loreto sarebbe promosso in semifinale, visto che la serie è al meglio delle tre partite: in caso di sconfitta invece la decisiva garatre si giocherebbe di nuovo a Pesaro, nella palestra di Campanara, domenica 18 maggio alle 18.30. Il bel successo di garauno dà fiducia all’ambiente pesarese, ma è chiaro che Ozzano, squadra che durante la stagione regolare non è stata sempre continua, ma che possiede esperienza e talento, è un osso duro, specialmente davanti al proprio pubblico. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

