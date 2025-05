Play Off | gara 1 va alla Volare Accademia superata in 5 set Sabato si replica

Tempo di lettura: 2 minuti Il primo atto dei play off non sorride all’Accademia che ieri sera alla Palestra Rampone è stata superata dalla Volare Benevento con il punteggio di 3-2 (25-21, 25-19, 22-25, 20-25, 15-9) nellagara valevole per il primo turno degli spareggi promozione in Serie B2. Nel derby tutto beneventano, le giallorosse replicano esattamente l’ultima prestazione in campionato con il Pomigliano e cedono al tie break al termine di una gara dai due volti. L’inizio è tutto di marca Volare, con Colella autentica trascinatrice di una squadra che, pur priva di Barletta, impatta ottimamente il match e riesce a tenere a bada un’Accademia bloccata dalla tensione. Le giallorosse vanno sotto di due set ma, estatamente come dieci giorni fa, è proprio al ritorno in campo per la terza frazione che inizia la rimonta. 🔗Leggi su Anteprima24.it

