Play-off Final four Crotone vs Vicenza stadio Ezio Scida domenica 18 maggio

Domenica 18 maggio, il palcoscenico dello stadio Ezio Scida ospiterà la prima sfida della Final Four playoff tra Crotone e Vicenza. I pitagorici sfideranno una squadra proveniente dall’estremo Nord, dopo un campionato di alto livello, con il Vicenza che ha chiuso al secondo posto con ottantatre punti. Un incontro da non perdere!

Il sorteggio per la prima sfida Final four, partite d’andata, metterà di fronte Crotone vs Vicenza. Ancora una squadra dell’estremo Nord per misurare le capacità dei pitagorici per quanto riguarda il prosieguo della competizione. Vicenza secondo al termine della regolare stagione con ottantatre punti conquistati, ha conteso fino all’ultima giornata la diretta promozione al Padova. Già avversario del Crotone stagione serie B 20212022, vanta il successo (0-1) sul terreno dello Scida alla 14esima giornata, e pareggio (1-1) in casa propria alla 33esima giornata. Stagione deludente per entrambe essendo retrocesse in serie C, Crotone direttamente, Vicenza dopo i play-out persi con il Cosenza. Domenica prossima a distanza di qualche campionato e diversa categoria, si affrontano con l’intento di proseguire il cammino per ritornare nella categoria l’intento di proseguire il cammino per ritornare nella categoria superiore. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Play-off Final four Crotone vs Vicenza stadio Ezio Scida domenica 18 maggio

