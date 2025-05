Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Torre Annunziata hanno notificato undici arresti nei confronti di altrettanti indagati ritenuti dalla Dda di Napoli gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto di armi da sparo, corruzione in atti giudiziari, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalitĂ di agevolare il clan D’Alessandro, attivo in Castellammare di Stabia. In particolare dalle indagini sono emersi episodi di l’imposizione del “pizzo” ai danni dei commercianti della zona e anche la corruzione di un testimone che doveva deporre in un processo per omicidio. L'articolo Pizzo e corruzione, testimone a processo per omicidio: 11 arresti proviene da Anteprima24.it. 🔗Leggi su Anteprima24.it

