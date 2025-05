Più efficacia e velocità nella diagnosi dei tumori cutanei | a Torrette arriva il Total Body Mapping

A Torrette, la Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche introduce il Total Body Mapping, un innovativo strumento diagnostico per la lotta ai tumori cutanei. Questa tecnologia permette di aumentare l’efficacia e accelerare i tempi di diagnosi, rappresentando un passo importante nella prevenzione delle patologie tumorali cutanee.

ANCONA – Uno strumento diagnostico vincente per fronteggiare le patologie tumorali cutanee. Maggior efficacia e tempi più rapidi nell'individuazione dei casi clinici: ecco come si fa prevenzione. È disponibile nella Clinica di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Più efficacia e velocità nella diagnosi dei tumori cutanei: a Torrette arriva il "Total Body Mapping"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Metro Exodus: più velocità grazie al DLSS 2.0 di NVIDIA

Un driver Game Ready è stato appena rilasciato da NVIDIA per Metro Exodus PC Enhanced Edition, una nuova versione del gioco gratuita per tutti i giocatori in possesso della versione originale.