Più di cento morti negli attacchi israeliani a Gaza forti tensioni in Cisgiordania

Negli ultimi giorni, la situazione in Medio Oriente si è aggravata: oltre cento vittime sono state segnalate negli attacchi israeliani a Gaza, mentre in Cisgiordania si intensificano le operazioni militari israeliane in risposta all’uccisione di una donna israeliana incinta. Il conflitto continua a generare un clima di forte tensione nella regione. Leggi...

La difesa civile palestinese ha affermato che almeno 103 persone sono morte nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre Israele ha lanciato un’operazione in Cisgiordania dopo l’uccisione di una donna israeliana incinta. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Più di cento morti negli attacchi israeliani a Gaza, forti tensioni in Cisgiordania

Potrebbe interessarti su Zazoom

Centinaia di morti e feriti in Israele e a Gaza : 50 israeliani in ostaggio

Crisi in Medio Oriente: Bilancio drammatico degli scontri tra Israele e Hamas, con ostaggi e appelli internazionali.