Pistola nascosta in ufficio | arrestato imprenditore di Sarno

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilitĂ potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che, lo scorso 9 maggio, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato distaccato di P.S. di Sarno (SA), all’esito di una perquisizione effettuata di iniziativa presso l’abitazione di G.G. (cl. 1992) e la sede dell’azienda di trasporti nella sua disponibilitĂ , ubicate a Sarno, ha tratto in arresto il predetto per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo. In particolare, a seguito delle citate attivitĂ , gli agenti hanno rinvenuto, all’interno della cassettiera della scrivania ubicata nell’ufficio della predetta societĂ , una pistola semiautomatica marca “Beretta, calibro 7. 🔗Leggi su Zon.it

