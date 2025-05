Pistoia al via il convegno sulla matematica per i docenti di tutta Italia

Pistoia ospita il convegno nazionale sulla matematica per docenti, dal titolo “Ricerca in pratica”. In programma per il 15 maggio 2025, l'evento si propone di fornire strumenti innovativi e approcci inclusivi per rendere l'insegnamento della matematica più coinvolgente, con l'obiettivo di migliorare le pratiche didattiche in tutta Italia.

Pistoia, 15 maggio 2025 – Offrire agli insegnanti strumenti concreti e nuovi approcci per rendere la matematica più coinvolgente e inclusiva. È questo l’obiettivo della terza edizione del convegno “Ricerca in pratica: la ricerca in didattica della matematica per la scuola”, promosso dal Carme (Center for Advanced Research on Mathematics Education) che ha sede a Fondazione Uniser Pistoia, ente strumentale di Fondazione Caript, in collaborazione con Università di Firenze e Università di Pisa. L’appuntamento, che si terrà a Pistoia venerdì 16 e sabato 17 maggio, rappresenta ormai un punto di riferimento per la formazione degli insegnanti di matematica in tutta Italia. Saranno 270 i partecipanti, tra docenti e appassionati, che si confronteranno su come trasformare l’insegnamento della matematica in un’esperienza più efficace, pratica e vicina agli studenti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, al via il convegno sulla matematica per i docenti di tutta Italia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pistoia, al via il convegno sulla matematica per i docenti di tutta Italia

Si legge su lanazione.it: Pistoia, 15 maggio 2025 – Offrire agli insegnanti strumenti concreti e nuovi approcci per rendere la matematica più coinvolgente e inclusiva. È questo l’obiettivo della terza edizione del convegno “Ri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.