Pisa il Giro d’Italia si avvicina | chiusure e divieti tutti i provvedimenti

La tappa a cronometro "Lucca-Pisa Tudor Itt" del 108° Giro d’Italia si avvicina, portando con sé chiusure e divieti. Martedì 20 maggio, Pisa vivrà una giornata storica con l’arrivo dei ciclisti. Il Comune ha emesso un’ordinanza per regolare sosta e circolazione, garantendo così sicurezza e ordine durante questo prestigioso evento sportivo.

Pisa, 15 maggio 2025 – In occasione della tappa a cronometro “Lucca-Pisa Tudor Itt” del 108° Giro d’Italia, in arrivo martedì 20 maggio, il Comune ha emesso un’ordinanza che regolamenta sosta e circolazione su buona parte del territorio cittadino. Una giornata storica per Pisa, con arrivo dei ciclisti previsto in piazza del Duomo, che comporterà ampie modifiche alla viabilità. Scuole e università resteranno chiuse. Dalle 8 alle 20 del 20 maggio – o comunque fino al termine delle operazioni di disallestimento e pulizia, in ogni caso non oltre le 23 – sarà vietato il transito e la sosta veicolare lungo tutto il percorso della gara e sulle strade limitrofe. Interdetti anche i passaggi pedonali e ciclabili d urante il transito dei corridori, con attraversamenti controllati attivi prima delle 13 e dopo le 17. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, il Giro d’Italia si avvicina: chiusure e divieti, tutti i provvedimenti

