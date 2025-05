Pirateria duemila multe per il pezzotto inviate | quanto devono pagare gli utenti

L'Italia fa sul serio contro la pirateria televisiva: sono state emesse duemila multe per l'uso del "pezzotto". Gli utenti non restano esenti e dovranno pagare, seppur in misura ridotta, contribuendo a combattere una pratica che danneggia le imprese e il mondo dello sport. Un passo concreto contro una rete illegale diffusa a livello globale.

Dalle promesse alle “minacce”, fino al primo passo concreto. L’Italia multa chi usa il “pezzotto”. Anche gli utenti sono chiamati a pagare (poco), oltre a chi gestisce questa rete illegale, diramata in tutto il mondo. Un danno per le imprese e per lo sport, si sottolinea con forza, ribadendo come un pagamento generalizzato dei canoni mensili delle piattaforme porterà a un abbassamento delle richieste economiche. Una visione semplicistica, a dire il vero, da parte di un sistema che tutela i broadcaster e ignora le richieste del pubblico. Pirateria, multe agli utenti. A Roma sono stati illustrati i risultati dell’azione antipirateria congiunta di Agcom, Guardia di Finanza, Lega Serie A e Procure. È stato annunciato l’invio di un gran numero di sanzioni: 2.266 multe agli utenti delle IPTV. Questi sono sparsi per 80 province italiane. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pirateria, duemila multe per il pezzotto inviate: quanto devono pagare gli utenti

Cosa riportano altre fonti

Pirateria, duemila multe per il pezzotto inviate: quanto devono pagare gli utenti

Lo riporta quifinanza.it: Per la prima volta sono state inviate in massa multe per gli utenti della pirateria digitale: le sanzioni possono essere retroattive e il sistema promette un controllo di massa ...

Blitz anti pezzotto, identificati oltre duemila utenti: «Fino a 5mila euro di multa». La soddisfazione di Dazn e Sky

Riporta leggo.it: Duro colpo delle istituzioni contro i furbetti del pezzotto. Il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza (NSBS) e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Lecce, agendo ...

Multe storiche per chi ha usato il pezzotto, colpite oltre 2 mila persone: sanzioni fino a 5 mila euro

Riporta virgilio.it: Oltre 2 mila persone colpite dalle multe previste dalla legge antipirateria per aver usato servizi di streaming illegali, il cosiddetto "pezzotto" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

TikTok: una nuova vulnerabilità permette di accedere a dati sensibili degli utenti

Check Point Research, la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies Ltd, il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha identificato una nuova vulnerabilità nell’app TikTok, dopo che ne aveva già scoperta un’altra a cavallo tra 2019 e 2020.