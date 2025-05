Pirateria digitale boom di multe | identificati 2 000 utenti abusivi

La lotta contro la pirateria digitale sta subendo una svolta decisiva, con 2.000 utenti abusivi identificati e sanzionati. La Guardia di Finanza ha annunciato un aumento delle multe, dimostrando che non solo le piattaforme illegali, ma anche i fruitori del “pezzotto” ora rischiano gravi conseguenze. Inizia una nuova fase nella crociata contro la pirateria.

Continua la crociata contro la pirateria digitale, dove sarebbe avvenuta una svolta cruciale. A finire nei guai, infatti, non sarebbero più le piattaforme, ma anche i fruitori del cosiddetto “pezzotto”. A dimostrarlo è quanto spiegato recentemente dalla Guardia di Finanza. BOOM DI MULTE – Come annunciato dalla Guardia di Finanza, durante una recente conferenza stampa dedicata . L'articolo Pirateria digitale, boom di multe: identificati 2.000 utenti abusivi 🔗Leggi su Dailynews24.it

