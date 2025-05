Piombo pericoloso anche a basse concentrazioni: caos normativo in arrivo per le imprese bresciane. L’allarme arriva da Confapi Brescia che parla di un rischio delocalizzazione, a causa dell’entrata in vigore del Regolamento europeo Clp (Classification, Labelling and Packaging) dal 1° settembre, che avrà ripercussioni sui produttori di leghe di ottone contenenti piombo, utilizzate in numerose applicazioni industriali e tecniche, dall’idraulica alla meccanica di precisione. Il piombo, secondo la nuova classificazione, sarà considerato pericoloso per l’ ambiente anche a basse concentrazioni (0,025% per le polveri, 0,25% per il metallo massivo); molti materiali verranno inquadrati, quindi, come merci pericolose per l’ambiente da trasportare secondo stringenti prescrizioni. Le aziende dovranno anche nominare un consulente Adr ed erogare formazione certificata per il personale: i rincari sono assicurati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piombo, polemica sulle nuove leggi. Confapi: piccole imprese penalizzate