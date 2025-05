Pioggia vento e onde sopra i due metri | prolungata l' allerta meteo e attenzione anche ai fiumi

Un'intensa perturbazione sta interessando la Romagna, portando pioggia, vento e onde superiori ai due metri. Le previsioni meteorologiche si sono aggiornate, estendendo l'allerta già attiva. Da giovedì alle 12 fino alla mezzanotte di venerdì, il comune di Ravenna è sotto l’allerta meteo numero..., con raccomandazioni di attenzione anche per i corsi d'acqua.

Mutano le previsioni per il territorio romagnolo, sul quale era già attiva l'allerta meteo diramata ieri, per far fronte alla perturbazione in arrivo sul nostro territorio. Dalle 12 di giovedì alla mezzanotte di domani, venerdì, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero.

